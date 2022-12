Audition des députés du PUR: Les moustarchidines "envahissent" le tribunal de Dakar

mercredi 14 décembre 2022

Des centaines de talibés moustarchidines ont pris d’assaut la devanture du Tribunal de Dakar, ce mercredi, pour apporter leur soutien aux députés Massata Samb et Mamadou Niang, membres du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR). Ces derniers sont poursuivis pour coups et blessures volontaires sur leur collègue Ami Ndiaye Gnibi. Leur face à face avec le procureur de la République est prévu ce matin.

