vendredi 18 septembre 2020 • 151 lectures • 0 commentaires

Actualité 42 mins Taille

iGFM - (Dakar) Le juge Souleymane Téliko est allé répondre à la convocation de l'inspection générale de l'administration de la Jutice ce vendredi. Mais, les débuts de l'audition ont été tendus.

Le président de l’Union des Magistrats du Sénégal (Ums) a finalement déféré à la convocation de l’Inspection générale de l’administration de la Justice (Igaj). Mais, Souleymane Téliko n’y est pas allé seul. Il était accompagné de ses avocats: Me Ciré Clédor Ly et Me Demba Ciré Bathily. Ce qui n’avait pas, de prime abord, plu aux inspecteurs de l’Igaj, renseigne Libération online.

Mais, le Président de l’Ums a indiqué qu’il pouvait bel et bien se faire assister. Après un débat houleux, les avocats ont été autorisés à prendre part à l’audition. Il a été questionné sur ses propos selon lesquels les droits de Khalifa Sall avaient été violés lors de son procès. Il lui est reproché, à travers ces propos, de «jeter le discrédit sur la justice.» Ce qu’il a nié.

«Le débat qui était posé, à savoir la possibilité pour le juge Téliko de se faire assister a été, heureusement, tranché positivement. Pour le reste, je m’insurge contre la tentative d’intimidation des magistrats par les autorités politiques. Convoquer le président de l’Ums, signifie s’attaquer à tous les magistrats pris individuellement», a indiqué Me Ciré Clédor ly à nos confrères.