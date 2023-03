vendredi 24 mars 2023 • 394 lectures • 1 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) La garde à vue du Docteur Babacar Niang est épuisée. Celle-ci a encore été prolongée, renseigne son avocat, Me Abou Alassane Diallo. Ce dernier a tenu à alerter, au micro de Rfm, sur la santé du patron de Suma Assistance qui serait «gravement malade»

«Sa garde à vue est déjà prolongée pour d’autres 48 heures. Il est déjà entendu sur un premier dossier concernant une plainte formulée par Bamba Fall (maire de la commune de Médina) et une autre du père de la victime. Deux plaintes qui sont déposées à son encontre et à l’encontre de sa clinique pour négligence médicale et non-assistance à personne en danger.

Il a déjà été entendu sur ces deux plaintes et hier il a été auditionnée une nouvelle fois à la suite d’une auto-saisine du procureur de la République sur les conditions d’évacuation et d’hospitalisation de Monsieur Ousmane Sonko. Il a été entendu hier sur ce sujet. Mais, il n’y a encore aucune charge qui lui est notifiée sur ce second sujet. Il garde la dignité. C’est un grand homme de l’art, grand médecin qui a fait ses preuves au Sénégal et dans le monde.

Il est surpris d’être convoqué sur ces deux cas là. Il a répondu ce qu’il devait répondre. Le problème est que Docteur n’est pas en bonne santé. Nous avons déposé entre les mains des enquêteurs son dossier médical qui atteste qu’il est gravement malade. Il souffre d’une maladie assez grave que je ne vais pas dévoiler ici.»