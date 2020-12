mercredi 16 décembre 2020 • 155 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’Autorité de régulation des marchés publics a rendu public ses rapports vendredi derniers. Rapports d’audit qui ont révélé beaucoup de défaillance set de violations dans la passation des marchés publics. Le chef de l’Etat, qui dit avoir examiné ces rapports, a parlé aux ministres ce mercredi.

Le président de la République «a rappelé, la nécessité de la mise en place d’un système d’archivage (papier et numérique) performant des documents et pièces justificatives à détenir par les autorités contractantes.» Ce, parce que l’Armp déploré avec insistance les défaillances dans l’archivage des documents et autres pièces importantes.

Ensuite, renseigne le communiqué du conseil des ministres, Macky Sall a «apprécié particulièrement, le taux très satisfaisant de mobilisation et de consommation des crédits (3111 milliards cumulés sur les 2 exercices) par les structures ministérielles, mais également l’amélioration notable des délais de paiement des marchés publics (71 jours sur une norme internationale de 90 jours).»

Blackout sur les violations et le traitement judiciaire

Pour le reste, aucun mot. Rien sur les graves violations débusquées par les auditeurs, ni sur la transmission et le suivi du traitement de ces rapports par les autorités judiciaires compétentes. Et pourtant, en 2012, dès son installation, le chef de l’Etat s’était empressé de transmettre les rapports d’audit de la Cour des comptes à son ministre de la Justice, pour transmission au parquet.

Puis, s’en était rapidement suivie une procédure judiciaire qui avait même conduit au lancement d’un mandat d’arrêt contre l’ancien Directeur général de Dakar Dem Dik, Christian Salvy qui fit, ensuite, l’objet d’une arrestation et d’un placement sous mandat de dépôt. Il avait bénéficié d’une liberté provisoire, ensuite. Aujourd’hui, ces temps semblent bien loin.