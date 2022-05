lundi 16 mai 2022 • 2088 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Dès la fin de ce mois de mai, les gouvernement compte tenir les engagements qu’il a pris envers les enseignants qui sentiront une évolution dans leur rémunération.

«Les dispositions ont été prises pour, qu’à compter du 1er mai 2022, le relèvement de la rémunération des personnels de l’Éducation et de la Formation et la revalorisation du régime indemnitaire des fonctions dirigeantes et administratives, soient effectifs», lit-on dans un communiqué de presse du Ministère du Budget. Donc, dès la fin de ce mois de main, une augmentation sera notée dans les salaires des enseignants.

Le ministère du Budget informe que ces engagements financiers conclus avec les syndicats d’enseignants le 26 février 2022 sont prévus dans le projet de loi de finances rectificative pour l’année 2022 adopté le mercredi 11 mai dernier et soumis à l’approbation de l’Assemblée Nationale. Il assure que toutes les revalorisations d’indemnités sont fiscalisées, exceptée l’indemnité représentative de logement.