iGFM (Dakar) Me Augustin Senghor, candidat du Consensus aux élections de la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), s'est adressé à son adversaire Mady Touré qu'il compte battre samedi, jour du scrutin.

"J'ai entendu dire que j'ai fait du bidonnage en prenant le programme de Mady. Mon programme est une continuité. Je tiens à lui dire que je vais gagner et je l'appellerai pour qu'on travaille ensemble pour notre football. Les acteurs du football ont montré qu'ils veulent voter le consensus. Donc, sur ce point, les 14 Ligues régionalles sont avec nous. Je peux dire que nous allons gagner. C'est la vérité, Mady manque d'expérience. Je pouvais ne pas être président, d'accord, mais dans ce cas, on chercherait un autre qui a plus d'expérience. Mais, nous respecterons les décisisons des commissions, nous accepterons tout. Et si, nous ne sommes pas d'accord, nous saurons où aller"