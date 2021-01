dimanche 3 janvier 2021 • 185 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, s’est dit "très confiant" dans la validation de sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF).

"Je suis très confiant. Elle (candidature) vient à son heure, car j'ai tout connu au niveau de la FIFA et surtout à la Confédération africaine de football (CAF)", a dit Senghor qui est également membre du Comité exécutif au sein de l'instance depuis janvier 2018.

"Les gens peuvent témoigner des progrès que nous avons aussi faits à la tête du football"

"Les gens peuvent témoigner des progrès que nous avons aussi faits à la tête du football. La CAF a besoin d’un homme d’expérience à sa tête. Et aussi, j’ai noué des relations de confiance avec des présidents de Fédérations qui m’apprécient bien", a soutenu le candidat qui saura si sa candidature sera validée par les Commissions compétentes, le 12 janvier avant l'élection prévue en mars 2021. Trois autres dirigeants ont annoncé leur candidature. Il s'agit du président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmad Yahya, celui des Mamelodi Sundowns, Patrice Motsepe et l’ancien patron du football ivoirien, Jacques Anouma.

"On ne peut plus faire l’économie d’un certain nombre de réformes et de rénovations dans le sens des textes, des statuts et du management", a expliqué le patron du football sénégalais qui se considère comme l'homme de la situation pour redresser la CAF.

"J'ai travaillé avec Ahmad en toute loyauté"

Invité à évoquer ses rapports avec Ahmad le président sortant et dont la candidature n’a pas été acceptée par le Comité éthique de la FIFA, Me Augustin Senghor indique avoir travaillé avec Ahmad en "toute loyauté", rappelant qu'il a eu des "relations antérieures" avec le Malgache qui a interjeté appel de la décision de la FIFA.

Augustin Senghor s'exprimait dans l’émission Grand Jury de la RFM, ce dimanche.