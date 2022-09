jeudi 22 septembre 2022 • 131 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Le Président de la FSF Me Augustin Senghor qui séjourne en France depuis mardi 20 septembre, pour les besoins du match amical contre la Bolivie le 24 septembre 2022 s’est rendu le même jour dans les bureaux de la FIFA à Paris.

Une occasion pour lui d’échanger avec ses homologues du football mondial : M. Kenny Jean Marie, Directeur de la division Associations membres de la FIFA et M. Gelson Fernandes, Directeur régional de la division Associations membres pour l’Afrique de la FIFA.



Les principales discussion avaient trait aux Fonds Fifa forward ; des fonds dont le Sénégal a déjà bénéficié, notamment la pose de la pelouse du Stade Maniang Soumaré de Thiès, et la formation des stadiers entre autres.



Cerise sur le gâteau, les responsables de l’Antenne Parisienne de la FIFA ont confirmé au Président de la FSF que l’instance faitière du Football mondial va bientôt allouer au Sénégal des Fonds plus substantiels, lui permettant de largement contribuer au financement des travaux de reconstruction du stade Demba Diop de Dakar.



FSF

PUBLICITÉ