iGFM (Dakar) Auteur du but de la qualification historique du Jaraaf pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération Africaine de football (CAF), Youssouf Paye s'est confié à IGFM sur sa première qui a suivi sa belle prestation.

Historique pour le club de la Médina et le football sénégalais. Seul représentant sénégalais dans cette compétition, le Jaraaf a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération Africaine de football (CAF). Une première pour le football sénégalais dans le nouveau format de cette compétition. Auteur du but de la qualification, le capitaine du Jaraaf revient pour IGFM sur cette grosse performance.

"J'ai bien dormi et le réveil a été bon"

"Je suis très heureux d'avoir marqué le but de la qualification. Ce n'était pas facile mais avec l'aide de Dieu, nous avons décroché la qualifcation. Pour être, j'ai bien dormi hier nuit. C'est d'ailleurs pour cette raison que le réveil a été bon", a-t-il confié à IGFM, lors d'un entretien téléphonique.

L'attaquant du Jaraaf a par ailleurs relevé que le travail leur a permis d'arriver à ce niveau alors que beaucoup ne les attendaient pas. "Nous avons cru en nous dès le début. Nous savons que le match d'hier était capital, donc il fallait se qualifier à domicile et non attendre d'aller en Tunisien. En comprenant l'enjeu, nous avons tout fait pour décrocher la qualification à domicile", a expliqué Paye, le capitaine des Jaraaf-men.

"Rester humble pour aller en finale"

Auteur de trois buts en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), Youssouf Paye ne veut pas s'enflammer. "Je pense qu'il faut rester humble et continuer à travailler. Le chemin est encore long, on n'a encore rien fait. Nous voulons aller en finale pour confirmer cette qualification. Nous croyons en nous et Dieu nous soutiendra. On a les moyens pour être champions. Le groupe est de qualité. On a l'équipe qu'il faut pour aller loin. On devait même dépasser ce niveau."