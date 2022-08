jeudi 4 août 2022 • 1049 lectures • 2 commentaires

Suite à la proclamation des résultats provisoires des législatives, les réactions fusent de partout. En effet, au tribunal, le mandataire de Benno Bokk Yakaar a déclaré que leur majorité est confortable.

Pour Me Ousmane Sall, mandataire de Benno Bokk Yakaar, les résultats sont clairs: "Nous avons largement la majorité avec 82 députés, Yewwi 56 députés et Wallu 24 députés. Qu’on arrête de parler d'inter-coalition, le code électoral ne le reconnaît pas ainsi que le législateur. Au moment de donner les résultats, on ne parle pas de l'inter-coalition mais de coalition", a déclaré Me Ousmane Sèye.



Et d'ajouter : "Avec le jeu des alliances, nous espérons avoir plus que la majorité absolue et le président de l’Assemblée sera de la coalition Benno Bok Yakaar", déclare t-il. Il ne manque pas de remercier les sénégalais. Pour lui, l’Assemblée nationale est aujourd'hui, dans une configuration extrêmement démocratique: "Le jeu démocratique va se faire à l’Assemblée nationale qui sera un lieu de discussion et d’évaluation des politiques publiques."

