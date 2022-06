mercredi 22 juin 2022 • 616 lectures • 0 commentaires

Sport 1 jour Taille

iGFM (Dakar) Le patron du Bayern Munich, Oliver Kahn s'est exprimé pour la première fois sur l'arrivée de Sadio Mané en Bavière, pour les trois prochaines années.

"Nous sommes heureux d'avoir pu recruter Sadio Mané. Il est, grâce à ses performances exceptionnelles et à ses grands succès au plus haut niveau international depuis de nombreuses années, un joueur comme il en existe très peu dans le monde. Nous sommes convaincus que Sadio Mané apportea beaucoup de joie à nos supporters dans les années à venir grâce à son jeu spectaculaire. Il est ambitieux et a faim de nouveaux titres. Tous ces éléments mis ensemble, c'est très, très fort. Avec des joueurs comme lui , tous les grands objectifs sont atteignables pour le FC Bayern."