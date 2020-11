vendredi 27 novembre 2020 • 570 lectures • 0 commentaires

Politique 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Doli avait porté des accusations à son encontre. Le Directeur des domaines, Mame Boye Diao a répliqué.

Il n’était pas à l’Assemblée nationale pour répondre à Cheikh Abdou Mbacké Bara Doli. Mais, Mem Boye Diao a utilisé les réseaux sociaux pour porter la réplique. «Avec moi, le chantage ne passe pas», a-t-il tout simplement lâché.

Pour rappel, le député avait déclaré à l’hémicycle hier : «Nommé en 2019 il est devenu le fonctionnaire le plus riche du Sénégal aujourd’hui, il conduit 3 véhicules à 150 millions et vend des terres. J’en ai des preuves (…) Les preuves sont là, Mame Boye Diao vend des terrains et les distribue à des chanteurs et des filles de joie.»

Certains de nos confrères ont publié, ce lundi, que le député aurait proposé des véhicules en échange à 3 terrains au Directeur des domaines. Mame Boye Diao semble confirmer cette thèse en parlant de chantage. Mais, pour l’instant, Cheikh Abdou Mbacké Bara Doli ne s’est pas exprimé sur cette version.