mercredi 17 mai 2023

iGFM (Dakar) Ce jeudi, le journaliste italien et spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, a annoncé que Sadio Mané veut toujours rester au Bayern Munich à l’issue de la saison malgré les rumeurs qui annoncent son départ cet été.

"Comprenez que Sadio Mané veut toujours rester au Bayern la saison prochaine. Mané et son agence ROOF n'ont pas l'intention de quitter le club. Mané est le germe du projet au Bayern, il entretient d'excellentes relations avec Tuchel et espère rester et gagner des titres la saison prochaine", a-t-il écrit sur son compte twitter.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)