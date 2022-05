Avenir industriel : La Namibie vend son soleil à l’Europe

Le pays veut devenir autosuffisant en énergie solaire et même exportateur d’ici à 2030, tout en aidant l’Europe à se décarboner via la production d’hydrogène et d’ammoniac.

La Namibie, pays africain désertique parmi les plus touchés par le réchauffement climatique, affiche son ambition de devenir un pays industriel autosuffisant en énergie solaire et même exportateur d’ici à 2030, tout en aidant l’Europe à se décarboner via la production d’hydrogène et d’ammoniac.

La Namibie a « l’ambition de devenir incubateur d’une industrie du fuel de synthèse » en commençant par produire de l’énergie solaire, puis de l’hydrogène vert et de l’ammoniac décarboné, a expliqué à l’AFP James Mnyupe, conseiller économique de la présidence de Namibie qui a présenté mercredi 18 mai à Paris la stratégie du pays. PUBLICITÉ

