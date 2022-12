samedi 31 décembre 2022 • 1321 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Comme indiqué en début de semaine, le Doyen des Juges a bouclé son instruction dans l’affaire Sweey Beauty. Maham Diallo a donc envoyé son avis de clôture aux différentes parties.

Quelle décision prendra le doyen des Juges maham Diallo, au terme de son instruction dans l’affaire Sweet Beauty ? Mystère pour le moment. Pour ce qui les concerne, les avocats de Ousmane Sonko estiment que le magistrat instructeur ne peut, en droit, que rendre une ordonnance de renvoi.



D'ailleurs, renseigne «Les Échos», s'agissant de leurs observations sur l’avis de clôture qui leur a été adressé par le doyen des Juges, ils vont souligner le fait que le juge n'ait pas voulu entendre Me Dior Diagne et Me Pape So. Mieux, ils sollicitent le non-lieu total.



Les demandes d'audition de Me Dior Diagne et de Me Pape So, ignorées par le Doven des juges d'instruction, restent encore en travers de la gorge des avocats d'Ousmane Sonko. Ils ne comprennent pas et n'acceptent pas que le magistrat instructeur ait choisi d'entendre tout le monde sauf ces deux personnes.



Pour ce qui concerne les avocats de Ndeye Khady Ndiaye, ils ne comptent pas faire d'observation. Selon un des conseils, il n'y a aucune utilité, selon lui, de faire des observations. Ils restent convaincus, cependant, qu'en droit, le juge d'instruction ne peut faire autre chose que rendre une ordonnance de non-lieu.



La position du Parquet est aujourd'hui très attendue sur cette affaire. Le procureur de la République peut faire un réquisitoire supplétif pour demander au juge de poser un autre acte d'instruction, tout comme il peut se garder de le faire et rendre un réquisitoire définitif, indique le journal.



De leur côté, les avocats de Adji Sarr n’ont pas jugé nécessaire de faire des observations. La partie civile reste satisfaite du travail mené par le Doyen des juges d'instruction.



Oumar Maham Diallo, a, à coup sûr, aujourd'hui pris sa décision. Tous les éléments du dossier étant entre ses mains, il est plus que jamais éclairé sur la vérité dans cette affaire. Probablement d'ici quelques jours, il rendra une ordonnance définitive qui sera soit de classer cette affaire, soit de faire poursuivre le suspense, pour encore quelque temps, en renvoyant le dossier devant une juridiction de jugement.