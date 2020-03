Avis d’expert sur la fermeture des frontière aériennes: «L’impact financier sera extrêmement désagréables, mais…»  

iGFM (Dakar) – L’Etat du Sénégal a finalement décidé de fermer totalement ses frontières aériennes. Une mesure radicale que nous décortique ici, Al Hassan Hann, expert aéronautique, ancien employé de la défunte Air Afrique.

La mesure

Ça rentre dans le cadre normal de choses. Je ne pense pas que ce soit du copier-coller. C’est toujours dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens avec cette contagion extrêmement sérieuse. Il faut absolument les encourager.

L’application

Maintenant il faut faire la part des choses entre les vols à suspendre et les vols à autoriser. Je suppose qu’ils ont bien mesuré les mesures qu’ils ont annoncées. Parce que nous n’avons pas les moyens de nous barricader complètement, nous recevons du ravitaillement et il y a aussi les évacuations sanitaires qui doivent absolument continuer.

Radicalisme total

Pour le transport des passagers il faut un radicalisme total. Nous avons vu tout ce qui s’est passé dernièrement, pratiquement la majeure partie des cas détectés au Sénégal sont des cas importés. Donc il faut absolument que l’Etat du Sénégal fasse le nécessaire pour stopper cette hémorragie. Cela vient à son heure, sinon même un peu tard.

Air Sénégal

Je présume que ce coronavirus va réinitialiser tout le processus du transport aérien global. C’est-à-dire qu’il n’y aura plus de pôles. La plupart des compagnies seront obligées de repartir à zéro. Parce que, à l’heure actuelle, c’est le mélimélo total. Les textes ont prévu que dans des situations pareilles, d’insécurité ou autres, de mettre le personnel au chômage en attendant. Les retombées financières seront extrêmement désagréables.

L’avantage

Il va falloir remuer ciel et terre pour essayer de rebondir. Mais dans tous les cas, il est question de vies humaines. C’est une catastrophe. L’avantage c’est que cela va permettre aux compagnies de revoir leur plan de vol, revoir le matériel, et de se remettre en quelques sortes en matière de maintenance, de finances etc.

Propos rassemblés par Youssouf SANE