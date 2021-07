Avocat des danseurs de Wally sur le verdict : « une décision acceptable mais… »

mardi 6 juillet 2021

Le verdict est tombé dans le procès des deux danseurs de Wally Seck. Mouhamed Samb alias Ameth Thiou et Eumady Badiane ont été reconnus coupables d’acte impudique et d'outrage aux bonnes mœurs puis condamnés à un an de prison dont un mois ferme.

Un verdict acceptable selon leur avocat. Toutefois, Me Abou Dialy Kane annonce qu’ils vont interjeter appel de la décision. « Je considère que c’est une décision acceptable dans la mesure où, dans le cas d’espèce, comme nous l’avons dit lors de l’audience, c'était à la fois répréhensible et compréhensible. Néanmoins, je pense que je vais relever appel pour le bien du droit. Je considère qu’il faut une autre lecture par une juridiction supérieure sur les faits. Globalement et à titre personnel, de façon libre, je considère que c’est une décision acceptable », dit-il au micro de Rfm.

Ameth Thiou et Eumady Badiane avaient été placés sous mandat de dépôt le 25 juin dernier après un concert de Wally Seck lors duquel ils avaient commis l’acte pour lequel ils ont été jugés devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.

