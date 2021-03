mercredi 24 mars 2021 • 562 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Actrice à la beauté ravageuse, Awa Gai était, ce mardi, à la rédaction de igfm.sn pour parler de son intégration à la Tfm comme présentatrice.

La journaliste au franc-parler revient aussi sur son émission «Woman of the week-end», les problèmes rencontrés dans ses tournages, le choix de ses invitées et l’aide de son équipe.

Awa, qui pleure toujours le décès de sa mère et se rappelle de ses conseils, lève le voile sur ses bêtises d’enfances.

Dans cet entretien, la chroniqueuse de «Yewuleen» raconte son intégration à MarodiTv, son rôle dans «Pod et Marichou», sa vie familiale…





