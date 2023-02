mercredi 15 février 2023 • 679 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Les vidéos sextapes d’Aya Nakamura ont été volées par des cambrioleurs il y a quelques semaines et ont été publiées sur internet récemment. Les vidéos intimes de la chanteuse française ont provoqué une réaction de panique sur Twitter, où les utilisateurs se sont précipités pour réagir à la situation.

Le cambriolage a eu lieu le 27 décembre 2022 et les voleurs ont emporté plusieurs objets de valeur, dont des vêtements de luxe, de l’argent et deux tablettes numériques sur lesquelles la star française avait enregistré ses vidéos intimes. L’artiste n’aurait pas remarqué immédiatement la disparition de ses tablettes dans le chaos qui a suivi l’effraction.

Quelques semaines après le vol, Aya Nakamura a été contactée par un inconnu qui a exigé 250 000 euros pour ne pas publier les vidéos sextapes. Elle a décidé de porter plainte contre ce chantage, mais les vidéos ont été publiées malgré tout.

Les internautes ont rapidement signalé la diffusion des vidéos sextapes d’Aya Nakamura, qui étaient disponibles moyennant une somme d’argent. Cette situation a soulevé des questions sur la protection de la vie privée des célébrités et la responsabilité des plateformes de réseaux sociaux dans la diffusion de contenu illégal.

L’affaire rappelle également les dangers du « revenge porn« , qui consiste à publier des contenus intimes sans le consentement de la personne concernée. Les conséquences pour les victimes de cette pratique peuvent être graves sur le plan émotionnel et psychologique.

