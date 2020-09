dimanche 20 septembre 2020 • 482 lectures • 6 commentaires

Actualité 3 heures Taille

En voilà une déclaration qui risque de secouer le landerneau politique sénégalais ces prochains jours. Aymérou Gningue, le président du groupe parlementaire de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar (BBY), a affirmé, dans l’émission Grand Jury que « juridiquement, le président Macky Sall peut briguer un 3e mandat » en 2024.

«Quand le Conseil constitutionnel a dit en 2012 que Abdoulaye Wade était candidat, les gens sont allés aux élections et ont fait le choix, en disant on va l’écarter. Comme juridiquement il est candidat, nous on va l’écarter. C’est pourquoi la question du 3e mandat peut se poser dans d’autres pays limitrophes, mais ça ne peut se poser au Sénégal », a-t-il déclaré sur les ondes de la RFM.

Sur un ton catégorique, Aymérou Gning qui soutient avoir lu les textes, a affirmé avec insistance que la candidature du chef de l’Etat à la prochaine élection ne constitue nullement un problème du point de vue juridique.

« Juridiquement, il n’y a aucun doute qu’il peut. Je vois dit juridiquement, il n’y a pas de problème, parce que moi aussi je lis les textes. Ce n’est même pas une question qui doit être posée, parce qu’elle a été déjà réglée », a-t-il insisté.