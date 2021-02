jeudi 4 février 2021 • 311 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Abdou Aziz Mbaye n’est plus. L’ancien ministre de la Culture a tiré sa révérence hier mercredi des suites d’une maladie. Une grande perte pour Youssou Ndour.

«Je viens de perdre un frère, un ami de plus de 30 ans», a déclaré l’artiste sur son compte twitter. Il a surtout rappelé l’impact du défunt dans sa carrière musicale : «Aziz a joué un très très grand rôle dans ma carrière et m'a toujours témoigné une immense affection et un soutien intarissable. Repose en Paix Abdoul Aziz Mbaye Dogo», témoigne-t-il.