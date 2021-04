jeudi 29 avril 2021 • 271 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) En tout cas, depuis pas mal de temps Aziz Dabala, le danseur et l’acteur confirmé continue de nous flatter de par ses différentes facettes.

En tout cas, il ne compte pas se limiter sur son important groupe de danse, et son rôle d’acteur à l’occurrence « Dikoon », « Vip Sagnesé » et Concours sagnsé ».

La seule question qu’on a envie de poser est si l’acteur incontesté de « Vip Sagnsé » n’est il pas entrain de préparer d’autres surprises inaccoutumées dans le seul but de viser une carrière internationale ?

Wait and See...