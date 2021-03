dimanche 14 mars 2021 • 372 lectures • 0 commentaires

People 3 heures Taille

iGFM – (Dakar)Baba mal a tenu à rendre hommage à Thione Seck qui nous a quitté ce dimanche. A la morgue de l'hôpital Fann, il a dit des mots touchants à l'endroit du défunt.

"C'est une grande perte pour le Sénégal, moi j'ai toujours dit que les Sénégalais ont appris à connaître Thione Seck mais pour moi ça reste. Thione c'est un musicien hors paire, c'est quelqu'un qui a une voix très juste, une belle voix remplie de mélodies. Thione c'est aussi le texte. Il a tout fait pour mériter le titre du plus grand parolier de la musique africaine même", dit-il.



Avant d'ajouter: "Moi particulièrement c'est mon ami parce qu'on a grandi ensemble à Pikine. À chaque fois, je l’accompagnais dans ses soirées. On allait ensemble à Pikine et on a su garder cette amitié depuis toujours. C'est quelqu'un qui est toujours prompt à témoigner que je suis son ami. C'est la musique sénégalaise qui a perdu un de ses piliers. C'est quelqu'un qui a su comprendre que le rôle de l'artiste n'est pas d'entretenir les gens mais d'éduquer les populations surtout les jeunes générations."





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">