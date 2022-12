vendredi 2 décembre 2022 • 91 lectures • 0 commentaires

Le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) participe à l'Assemblée Générale de l ERGA, la régulation européenne des médias se tient actuellement à Bruxelles au siège de l Union européenne. Pour la première fois ,un représentant des médias africains est invité à ces échanges de haut niveau sur les défis auxquels les médias du monde sont confrontés ,particulièrement avec l‘émergence des médias en ligne.

Parmi les sujets les plus discutés à cette AG figurent en bonne place, la désinformation et l éducation aux médias. Les rapports des sous groupes sur les différents sujets sur l agenda ont été discutés en plénière et les solutions partagées.

L’ERGA tient deux Assemblées Générales par année et à l occasion de celle ci un nouveau Président a été élu en la personne de Giacomo Lassorella (Italie),pour remplacer Karim Ibourki président du CSA belge qui assurait la présidence depuis deux ans-