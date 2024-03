Babacar Fall sur la libération de Sonko: "Sama xel dafa tëy"

Ce serait une surprise pour le journaliste Babacar Fall si la présidentielle se tenait à la date du 24 mars annoncée. Il se dit sceptique et soutient que beaucoup de signes notamment la libération de Sonko conforte ses doutes. «Est-ce que la sortie d’Ousmane Sonko est synonyme de reprise du processus électorale? Est-ce que la présidentielle se tiendra ce 24 Mars ? Je suis sceptique et je me pose ces questions bien avant cette libération de Sonko», a-t-il déclaré dans l’émission QG.







