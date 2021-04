jeudi 15 avril 2021 • 50 lectures • 0 commentaires

Sport 18 mins Taille

iGFM (Dakar) Babacar Ndiaye, le président de Teungueth FC a indiqué qu'il n'est pas candidat à la prochaine élection de la Fédération sénégalaise de football (FSF), qui aura lieu en août 2021.

« Pour le moment, je suis membre du Comité exécutif, avec mandat à la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP), comme l’un des trois représentants de la LSFP à la FSF : il y a Seydou Sané du Casa Sports, Youssouph Dial du Jaraaf et moi . En 2ème division, il y a deux représentants que sont Samsidine Diatta (DUC) et Mouhamed Samb (Bargueth), malheureusement dont l’équipe est redescendue en national 1. Nous sommes 5 donc, qui faisons partie de la FSF, avec des attributions différentes. Je suis à la Commission petites catégories et le mandat va finir à la fin du mois d’avril. Maintenant s’il y a des élections ou pas, on attendra ce qui sera de ces élections. Mais, personnellement, je ne suis pas candidat. Pour être candidat, il faut donner à la FSF 100% de son temps. Pour la LSFP, par contre, on verra. Mais pour la FSF, je ne suis as candidat.»

Babacar Ndiaye s'exprimait, hier mercredi, à la rubrique « A Ballons rompus » sur la plateforme local.