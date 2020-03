Babacar Sarr, footballeur accusé de viol en Norvège : «Je suis innocent…»

IGFM – Accusé de viol en Norvège et sous le coup d’un mandat d’arrêt international, Babacar Sarr (29 ans) sort de l’ombre et donne sa version des faits qui lui sont reprochés. En exclusivité pour «L’Observateur», le milieu défensif sénégalais de 29 ans, qui se trouve présentement en Arabie Saoudite, clame son «innocence» et évoque un «complot» ourdi par son accusatrice avec «l’appui de la presse norvégienne» pour le «salir».

Quelle est votre version des faits qui ont été relayés par la presse norvégienne ?

La réalité est que je suis sorti de la Norvège en étant libre. Une fille m’a accusé et on m’a laissé partir libre, cela veut dire que je ne suis pas coupable. Je suis innocent. Ils ont fait d’autres accusations derrière mon dos pour essayer de me salir avec le soutien de la presse norvégienne. Tout le monde sait comment ça se passe dans le milieu du football et je reste le même Babacar Sarr.

A quand remonte cet épisode ?

C’était en 2017 en Norvège. Les autres détails qu’ils ont donnés sont de fausses informations. C’’est juste le fait des journalistes qui essaient de salir ma peau pour soutenir leur concitoyenne. C’est une seule affaire et non plusieurs, et je suis sorti du pays avec les mains clean (propres).

Il a été écrit que vous avez rejoint des clubs dans des pays où l’extradition vers la Norvège était difficile…

Ils ont essayé de me salir pour dire que je me suis enfui. Le football est mon métier et si mon contrat avec un club est fini, je suis obligé de travailler ailleurs. Je n’avais plus rien à prouver en Norvège où j’ai passé 6 ans. Si j’ai un autre contrat, je suis libre d’aller où je veux.

Connaissez-vous la fille qui vous accuse ?

Oui, je la connais très bien. Nous avions une bonne relation parce que c’était ma copine. Mais quand on laisse une fille pour partir, elle peut prendre ça très mal. C’est de la jalousie et elle essaie de me détruire avec l’appui de la presse norvégienne.

Qu’en est-il de votre aventure à Molde. Est-ce vrai que votre contrat a été rompu ?

Non, mon contrat n’a pas été rompu parce que j’étais l’un des meilleurs joueurs et les mieux pays (du club). J’avais beaucoup de sollicitations et le club ne voulait pas me laisser partir. J’avais décidé de partir moi-même parce que je voulais changer d’air et me montrer ailleurs en Europe. Après 6 ans en Norvège, c’était mieux que je change un peu. Ils ont interprété comme une fuite mais je n’ai pas intérêt à le faire parce que le football est mon métier.

«C’est de la jalousie et elle essaie de me détruire avec l’appui de la presse norvégienne»

Est-ce possible de quitter un club où vous êtes sous contrat ? Comment cela s’est-il passé ?

J’étais encore sous contrat mais avec Molde, nous avons trouvé un accord à l’amiable. J’avais dit que je ne pouvais plus rester là-bas.

Cette volonté de vouloir «changer d’air» était-elle liée à la pression que vous subissiez ?

Ce n’était pas à cause de la pression, mais j’ai voulu changer d’air parce que d’autres clubs me voulaient. J’ai la preuve que Trabzonspor (Turquie) était intéressé ainsi que d’autres clubs italiens, allemands et français qui étaient dans les rangs, mais cela ne s’était pas fait parce que Molde ne voulait pas me laisser partir et demandait beaucoup (d’argent). J’avais donc décidé de partir pour montrer mon talent ailleurs.

«Pourquoi je suis parti de Molde»

Pourquoi avez-vous fait le choix de carrière de jouer dans des pays comme la Russie et l’Arabie Saoudite ?

C’est une décision que j’ai prise avec mon agent. En plus, tout le monde sait qu’on va là où on nous paie le mieux. Je suis parti pour de l’argent en Russie et en Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de joueurs qui quittent des championnats pour partir en Chine, en Arabie Saoudite ou en Russie.

Il a aussi été mentionné que votre contrat avec Damas Fc en Arabie Saoudite a été rompu…

Non, Damas Fc n’a rien à voir avec ce problème. Ils s’en foutent de ce qui se passe ou des trucs du genre. Je ne joue plus depuis janvier parce que je me suis blessé. Je suis un joueur libre et je me soigne actuellement.

En Arabie Saoudite, n’êtes-vous pas inquiet avec le mandat d’arrêt international émis contre vous ?

Je suis très bien ici. Je n’ai aucun problème et il n’y a pas de souci. Je me soigne et tout se passe bien. Tout ce qui devra arriver, mes avocats s’en chargeront jusqu’au bout.

«En Arabie Saoudite, je n’ai aucun problème»

Comment comptez-vous poursuivre votre carrière ?

Je veux rétablir la vérité et surtout clamer mon innocence pour rassurer ma famille et mes proches qui sont au Sénégal. Ils me connaissent assez bien et savent que je suis incapable de faire ce dont on m’accuse. Je suis prêt à tout pour ma carrière parce que j’aide beaucoup de personnes grâce à ça. Beaucoup de gens comptent sur moi et je ferai tout pour rebondir.

Mentalement, comment vivez-vous tout ce qui se passe ?

Je suis toujours fort mentalement, ces personnes ne peuvent pas m’atteindre. Quand on est un sportif et un homme, on ne doit pas être déstabilisé par certains détails. C’est un peu désolant d’être sali partout, mais j’ai un mental de fer qui me permettra de me faire entendre encore sous peu. J’ai reçu beaucoup d’offres, mais avec ma blessure, ça ne peut pas se faire.

Quel a été votre parcours au Sénégal avant de partir à l’étranger ?

Je suis passé par le centre de formation Élite Foot et on s’entrainait à la Patte d’Oie, mais je n’ai jamais joué dans le Championnat sénégalais. J’ai voyagé très tôt. J’ai seulement évolué dans le «navétane», à l’ASC HLM Grand-Médine.

Avant d’aller en Norvège, vous avez notamment joué en Islande…

J’étais d’abord parti effectuer des tests à (CA) Bastia, dans le centre de formation. Ensuite, je suis parti en Islande (Selfoss, 2011) où j’ai joué deux ans et les clubs norvégiens m’ont repéré. Ma première équipe a été Start où je suis resté un an et demi. Par la suite, j’ai joué Sogndal (2014) pendant presque deux ans et demi avant de rejoindre Molde (2016).

A Molde, vous avez été entrainé par Ole Gunnar Solskjær…

Oui, c’est lui qui m’avait recruté à Molde. Il m’a entrainé pendant trois ans. Comme entre tout joueur et son coach, on avait de très bons rapports. Sur en dehors du football, c’est une très bonne personne qui ne fait pas de différence entre un Africain et un Européen. Il met tout le monde sur un pied d’égalité.

«Ce que Ole Gunnar Solskjær m’a dit»

Après l’éclatement de l’affaire, en avez-vous parlé et vous a-t-il apporté son soutien ?

Oui, c’est normal. Quand on connait le caractère et la nature du joueur qu’on entraine, ce n’est pas facile de croire à certaines choses. Il m’a dit juste : ‘‘concentre-toi. Jusqu’à présent, on t’a innocenté’’. Nous n’en avons pas beaucoup parlé. Il était toujours le même. C’est la presse norvégienne qui essaie de me salir en disant qu’il m’a aidé à m’enfuir, comme si je m’étais caché pour sortir du pays. Pourtant, je suis sorti par voie normale en étant libre. Au début de l’accusation, je continuais à voyager, partais en vacances et revenais (en Norvège). Quelqu’un qui fuit ne le ferait pas.

La presse anglaise s’est est aussi mêlée. Avez-vous été au courant ?

Oui, effectivement. Il (Solskjær) était déjà là-bas. C’est la fille (l’accusatrice) qui essayait toujours de salir en disant que Solskjær ne méritait pas d’entrainer une équipe comme Manchester United. Bien sûr qu’il le mérite. Tout cela est un complot entre la fille et la presse norvégienne.

Pensez-vous que les footballeurs sont très exposés à ce genre d’accusations qu’ont aussi connu des joueurs comme Neymar, Cristiano Ronaldo, Robinho, etc. ?

Comme tout le monde le constate, la plupart des filles en Europe abusent. Tout le monde sait que ce sont ces filles qui courent derrière les footballeurs et non le contraire. Cela ne concerne pas toutes les filles, mais la plupart d’entre elles cherchent juste à te soutirer de l’argent ou à défaut te détruire ou quelque chose du genre. Mais je reste la même personne : humble, modeste et respectueux de tout le monde. Je me suis toujours battu pour être un footballeur professionnel. Mon père m’a beaucoup aidé, ainsi que les gens de mon quartier à Keur Mbaye Fall et à Grand-Yoff. Je n’ai pas été éduqué pour voler, tendre la main ou dépendre de quelqu’un. Tout ce que j’ai aujourd’hui, j’ai travaillé pour l’avoir. Les personnes qui me connaissent ou vont où j’habite savent que je partage tout avec les gens et mes proches. Je suis un talibé de Sérigne Saliou Mbacké. Depuis mon enfance, j’ai toujours eu l’amour du football. Je me suis battu pour en arriver là et je n’accepterai jamais qu’une personne vienne me détruire avec l’appui de la presse (norvégienne).

OUSMANE DIOP