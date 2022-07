dimanche 3 juillet 2022 • 104 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La 10ème édition de la séance de révision philosophique dite encore, synthèse de Philosophie, a eu lieu, ce dimanche à Dakar.

Tenue au Monument de la Renaissance Africaine, elle a été offerte par le Ministre Amadou Bâ, par ailleurs, Coordonnateur de la Coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Dakar. Elle était répartie en 3 sessions dont les deux(2) premières s'étaient déroulées au niveau de la Commune des Parcelles Assainies (Maison des Parcellois), fief politique de l'ex-argentier de l'Etat du Sénégal. Cette dernière, coordonnée par l'éminent et le sémillant Professeur de Philosophie Songué Diouf et sa délégation, a vu la participation de plus de 8.000 potaches venus de la région de Dakar et de certaines régions de l'intérieur. Le bienfaiteur Amadou Bâ, au terme de cette cérémonie, a livré un fort message d'encouragement à ces candidats au Baclauréat 2022. Il les invite, sur ces entrefaites, à plus d'efforts et de persévérance pour décrocher ce premier sésame qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur.