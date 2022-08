jeudi 4 août 2022 • 703 lectures • 1 commentaires

Société 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Après la proclamation des résultats des examens, l'Office Diocésain de l'Enseignement Catholique de Dakar (ODEC) a fait le point.

«Notre École Catholique poursuit toujours sa belle mission de structure d'Église au service du développement de la personne humaine. Nous remercions tous les acteurs qui, par leurs efforts quotidiens participent à cette mission et maintiennent la qualité de notre système éducatif, par les excellents résultats que nous enregistrons chaque année», a indiqué Abbé Georges G. DIOUF, Directeur Diocésain de l’Odec Dakar.



Dans un document parcouru par iGFM, il informe que tous leurs établissements, à l'exception d'un seul, ont atteint un taux de réussite supérieur à 90%. «Ce qui donne pour cette année, une moyenne de réussite au baccalauréat de 94,36%, pour tout l'ODEC. Le nombre de mentions engrangées vient aussi confirmer la qualité du travail effectué dans nos établissements. Nous avons pu ainsi décompter 560 mentions dont 08 mentions Très Bien et 118 mentions Bien», informe l’Abbé Diouf.



Il renseigne qu'au BFEM, le taux de réussite des établissements de l'ODEC de Dakar est de 95,67%, avec plusieurs écoles qui ont réalisé un score de 100% à cet examen. L’Abbé Diouf en a profité pour adresser ses félicitations aux élèves qui ont travaillé avec beaucoup de sérieux et d'abnégation. Les mêmes félicitations s'adressent également aux équipes pédagogiques et à tous les personnels des écoles.