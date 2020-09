mercredi 2 septembre 2020, par Ibrahima Khalil SENE

Actualité 1 semaine 230 lectures • Taille

iGFM - (Dakar) - L'examen du Baccalauréat général démarre aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. 155 109 candidats, dont 52% de filles vont composer dans 496 jurys.

D'après le journal, 81,64% des candidats sont dans les séries littéraires contre 16,45% dans les séries scientifiques et techniques et 1,94% dans les séries de gestion et sciences économiques.

Au regard du contexte de pandémie de Covid-19, souligne-t-on, "les autorités compétentes ont pris toutes les dispositions pour que l'examen se passe dans le respect des gestes barrières".

Avec les fortes précipitations de la nuit dernière à Dakar et en région beaucoup de centres d'examen risquent inpraticables. Mais des bonnes volontés en collaboration avec les autorités académiques s'activent pour amoindrir les dégats.

Cette année, les épreuves du bac 2020 se dérouleront du 17 juin 2020 au 24 juin 2020 et les résultats à partir du mardi 7 juillet 2020 dès 08h30.

IGFM