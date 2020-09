jeudi 24 septembre 2020 • 196 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Le baccalauréat est à présent bouclé. Le taux de réussite qui se dessine est, de loin, le plus élevé de la dernière décennie.

Le quantum horaire avait été sévèrement mis à mal par la covid-19. Et beaucoup craignaient des résultats catastrophiques pour le baccalauréat 2020. Mais, au finish, ils ont été meilleurs que ceux des années précédentes.

«Ces résultats sont beaucoup meilleurs que ceux que nous avions l’habitude d’avoir. Nous sommes au-delà de 47% d’admis, donc c’est un record par rapport aux moyennes décennales qu’observe depuis que le bac existe », a indiqué le Directeur de l’office du Bac.

La série S1 a obtenu un taux de réussite de 97%, la S3 91%, S2 52,2%. L2 47,2% et la L’ 45,8%.

Pour rappel, le taux de réussite était de 37,6% en 2019, 35% en 2018, 31,7% en 2017 et 31,1% en 2015.

Pour le Directeur de l’Office du Bac, ce qui a fait la différence, c’est le fait que les élèves ont été mis en position d’apprentissage plutôt qu’en position d’enseignement.

«Cela les a autonomisés. Et le taux d’encadrement des élèves a été beaucoup plus élevé. Des classes à 60 personnes sont devenues des classes à 20 personnes. La masse de documents mis à leur disposition a été beaucoup plus importante », a indiqué Socé Ndiaye.