jeudi 18 mars 2021

Politique 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Jusqu'ici membre du Secrétariat national du Parti Rewmi, Badara Gadiaga a décidé de quitter la formation politique de Idrissa Seck.

"Après 16 ans de compagnonnage empreint de joie, de peine , de succès, d’échecs, de hauts et de bas, je vous informe par ce présent communiqué de ma décision de démissionner du parti Rewmi et donc de me décharger de toutes les responsabilités y afférentes. Cette décision quoique difficile et probablement inattendue pour certains, est le fruit d’une mûre et sérieuse réflexion", a déclaré M. Gadiaga dans une note parcourue par iGfm.





