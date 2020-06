iGFM-(Dakar) Badara Mamaya Sène, l’ancien arbitre international sénégalais et ex-président de la Commission des arbitres de la Confédération Africaine de Football (CAF) sera inhumé, cet après-midi au cimetière de Dangou, à Rufique. Ce, après la levée du corps qui est prévue à 15h30 mosquée Fass (Rufisque).

L’homme fut également maire de la commune de Rufisque entre 2009 et 2014 et l’arbitre de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 92 (image) disputée au Sénégal.