Ayant pour fief politique Bango, les militants d'Amadou François Gaye de la Direction générale d'Appui aux Sénégalais de l'Extérieur et ceux de Mary Teuw Niane se sont violemment battus hier nuit vers 1 heure du matin.

Selon nos sources, François Gaye qui organise des séries de rencontres tous les soirs après la rupture du jeûne, a voulu regagner son quartier général mais, son cortège s'est retrouvé nez à nez avec celui de la coalition Diomaye Président sous la houlette du Pr Mary Teuw Niane qui venait d'arriver sur les lieux. Pas besoin de vous dire qu'avec l'étroitesse de ma route, personne n'a voulu céder le passage à l'autre. Ceci, malgré les atermoiements jusqu'à ce que les gros bras bandent leurs muscles.



Pour solder leurs comptes, les matraques sont sortis des fourreaux et les coups des poings sont donnés de part et d'autre. La voiture de François Gaye a été prise pour cible et elle a été saccagée. Le chauffeur du DG de la direction d'appui aux Sénégalais de l'extérieur a été touché à la tête et transféré d'urgence à l'hôpital de saint Louis. Des blessures, il y a en Europe également du côté de la coalition Diomaye Président. D'après nos sources, Khadija mayecor Diouf, présente à saint, Louis était dans la délégation.



Elhadji Tall