mercredi 1 mars 2023

Ce mercredi 1er mars devait marquer l’entrée en vigueur de la mesure de baisse des prix des loyers. En conseil des ministres, le gouvernement a adopté les textes y afférent. Momar Ndao a été nommé à la tête du Conseil national de régulation des loyers.

Pour permettre l'application de la mesure de baisse des loyers, le conseil des ministres, tenu ce 1er mars à Sédhiou, a adopté le projet de loi portant code de l’Urbanisme. Il a aussi adopté le projet de loi portant code de la construction de même que le projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission nationale de régulation des loyers des locaux à usage d’habitation.



Et cette structure sera dirigée par Momar Ndao, conseiller à la Présidence et président de l’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen). Il fut porte-parole et rapporteur de la première commission qui était en charge de la baisse des prix du loyer. Momar Ndao sera, ainsi, le président de la nouvelle Commission nationale de régulation des loyers à usage d’habitation logée au ministère du commerce.



Le consumériste sera appuyé par Idrissa Baldé, Maître de conférence à l’Université Gaston Berger (Ugb) qui est nommé secrétaire exécutif de la commission de régulation des loyers à usage d’habitation.