iGFM - (Dakar) Le gouvernement du Sénégal a pris des mesures de baisse des prix de certaines denrées et services. Edward Gemayel, qui livrait les conclusions de la dernière mission de revue du Fonds monétaire international (Fmi) au Sénégal, a donné son avis sur la question.

«La politique de baisse des prix que le gouvernement a décidée, bien sûre va contribuer à limiter l’inflation. Mais l’autre volet de cette politique de baisse des prix, c’est la subvention que le gouvernement opère.



Nous pensons que les subventions aux produits alimentaires sont nécessaires et importantes pour le contexte actuel. Cependant ce sur quoi on encourage le gouvernement, c’est que ces subventions soient, premièrement ciblées, de façon à ce que les ménages à revenus faibles en profitent.



Et deuxièmement qu’elles soient limitées dans les temps, tan que la crise perdure, de sorte que ce ne soit pas un fardeau pour le budget dans les années à venir.»