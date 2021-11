mercredi 24 novembre 2021 • 1994 lectures • 3 commentaires

iGFM - (Dakar) Orange Money a dévoilé hier, à grandes pompes, ses nouveaux tarifs, destinés à contrecarrer son principal concurrent Wave. Ce dernier, pourtant, jubile. Sa Directrice Générale, Coura Sène, parle d’une victoire pour sa Fintech.

«Hier c’était un grand jour pour nous au Sénégal. C’était un grand jour pour notre concurrent aussi, mais un jour encore plus grand pour nous. C’était une victoire pour nous personnellement et beaucoup de jeunes disent qu’ils sont à Wave», a jubilé, ce mercredi, Mme Coura Sène, Directrice générale de Wave Sénégal.



Pour expliquer cette fierté, la dame a tenu à retracer leur parcours depuis leur entrée sur le marché sénégalais. Et leur objectif, dit-elle, c’était de placer Wave en tête du classement des Fintech opérant dans le pays. Mais aussi, amener le mobile money (créé pour favoriser l’inclusion financière), au niveau où il doit être.



Ce que Wave attend de Orange Money



Et sur les tarifs de Orange Money dévoilés hier, Mme Gueye déclare: «Hier nous avons eu un alignement de nos principaux concurrents (Ndlr: Orange Money) sur notre business model qui était décrié au départ. Notre business model c’était quoi : c’est le retrait gratuit. On ne paye pas pour retirer de l’argent», a-t-elle indiqué lors du "Africa Fintech Forum 2021".



Aujourd’hui, bien que Orange Money ait écrasé ses tarifs, la responsable de Wave déclare, qu’il reste tout de même quelques efforts supplémentaires à faire pour la filiale de Orange. «Il reste encore du chemin à faire, parce que le paiement gratuit des factures est un droit. Ce n’est pas un privilège. Nous le faisons et nous attendons toujours un alignement (Ndlr: de son concurrent orange) de ce côté-là. Il reste encore à faire.»