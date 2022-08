dimanche 7 août 2022 • 124 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Ce jeudi 4 août 2022, monsieur Ibrahima Baba Sall, Honorable Député-maire réélu pour la troisième fois ce 31 juillet a fait face à la Presse locale, entouré du Vice-président du Conseil Départemental monsieur Tahirou Diakhité et de son troisième Adjoint monsieur Mamadou Fousseynou Konaté, dans la salle de conférence de la Mairie.

A l’entame de son propos, monsieur Sall a remercié les vaillantes populations du Département de Bakel qui ont encore une fois fait confiance à la Coalition BENNO BOKK YAKAAR en élisant ses deux candidats. Toutes les élections depuis 2012 (Présidentielle, Locales comme Législatives) ont été largement gagnées par BBY dans notre Département.

Cela démontre, ajoutera-t-il, le leadership des responsables politiques de chez nous. Monsieur Ibrahima Baba Sall a expliqué l’engagement des Bakélois à soutenir BBY et le Président Macky Sall à travers ses responsables locaux.

Ainsi, pour ses deux mandats écoulés, l’Honorable Député-maire a égrené les réalisations à Bakel (Commune-capitale Départementale et les onze autres Communes) depuis 2012. Le visage du Département a qualitativement changé : les deux principales artères, les lampadaires, l’eau...L’accent est mis sur la Commune de Bakel qui représente la locomotive devant tirer les autres parties du Département.

En perspective, et c’est déjà enclenché avec l’élargissement du territoire communal, 4 Km de voierie, le pavage de 3 Km, une grande gare routière de référence (camion), l’hydraulique, l’électrification avec 200 lampadaires solaires, la viabilisation de la zone de recasement, la destruction puis la reconstruction du marché « central » en hauteur, l’installation d’une pelouse synthétique au Stade Municipal, un parcours sportif sur la Corniche, la réhabilitation du terrain de Basket.

En plus du port, 23 milliards seront injectés pour l’aménagement des mares : Lothiandé, Gassambilakhé, les Maani (Diéry et Walo) avec de l’eau en permanence, des bassins pour la pisciculture. L’agriculture aura une part importante dans cette situation. 5 000 lampadaires (solaires) sont prévus pour les communes, ce qui n’exclut pas l’électrification pour permettre aux populations rurales d’avoir, en plus de la lumière, le courant pour alimenter les réfrigérateurs, les téléviseurs, les ventilateurs et autres matériels. Et pour le désenclavement ? De Gandé à Bakel en passant par Diawara et Tuabou, de Bakel à Ballou, Amadji jusqu’à Kidira en passant par Kounghany, Golmy, Yaféra, tout sera en chantier. Même la route du Ferlo qui raccourcira le trajet Bakel-Tambacounda évitera désormais de traverser Kidira et Goudiry. Pour la « Régionalisation », les idées sont là et le plaidoyer est en train de se faire.

A la suite du nouvel Elu, le Vice-président du Conseil Départemental, monsieur Tahirou Diakhité a magnifié le travail de l’Honorable Député-maire Ibrahima Baba Sall durant ses deux mandats écoulés. Il a aussi parlé de l’entame de certains travaux au niveau du Département. Ces différentes adresses aux populations ont été faites en Français et dans les deux principales langues du milieu : le Soninké et le Poular. Idrissa Diarra Tambaactu1.com/bakel