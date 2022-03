lundi 14 mars 2022 • 89 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'AS Salé et le SLAC s'affronteront lundi (21h) dans le match le plus important de leurs campagnes de la Basketball Africa League (BAL) Sahara Conference.

Lorsque les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois lors de la phase de groupes de la FIBA ​​Africa Champions Cup 2019 à l'AS Salé, les champions marocains l'ont emporté 107-93 avant d'atteindre la finale à Luanda où ils se sont inclinés face à l'Angolais Primeiro D'Agosto.



L'entraîneur-chef du SLAC, Zeljko Zecevic, était alors à la tête de l'AS Salé.



Les choses semblent différentes cette fois-ci.



Il s'agit d'une victoire incontournable pour les deux équipes dans leur tentative de se qualifier pour les éliminatoires de la BAL en mai à Kigali.



Les champions de Guinée du SLAC se dirigent vers leur dernier match de la Conférence du Sahara avec un dossier de 2-2 tandis que l'AS Salé est à 1-2 avec deux matchs en moins.



Mais que disent les chiffres de cette rencontre entre l'AS Salé et le SLAC ?



Un examen approfondi des chiffres des deux équipes révèle que l'AS Salé et le SLAC partagent de fortes similitudes dans certains aspects clés de leurs jeux.



Field-Goals par match : AS Salé (46%) – SLAC (46%)

3pts au tir par match : AS Salé (38.8%) – SLAC (38.8%)

Rebonds par match : AS Salé (36.6) – SLAC (39.8)



Points marqués par match : AS Salé (90,6) - SLAC (77,8)

Points alloués par match : AS Salé (90,3) - SLAC (75,8)

Passes décisives par match : AS Salé (19) - SLAC (17)

Interceptions par match : AS Salé (6,7) - SLAC (7,3)

Chiffre d'affaires par match : AS Salé (13) - SLAC (18,3)



Le site Internet de la BAL a rencontré brièvement les meilleurs buteurs des deux équipes Marcus Crawford (SLAC) et Terrel Stoglin (AS Salé) dans le hall de leur hôtel alors qu'ils se détendaient.



Stoglin affiche une moyenne de 35,7 points par match, un sommet dans le tournoi, tandis que Crawford arrive deuxième avec 22 points par match.



Stoglin a réalisé en moyenne 4,3 3 points en trois matchs, tandis que Crawford a converti en moyenne 4,5 tirs au-delà de l'arc.



A la question : Comment l'empêchez-vous de marquer autant de points qu'il en a fait jusqu'à présent ? Ils ont répondu ainsi :



Crawford : « Le plan est de gagner le match. Nous trouverons comment l'arrêter. Nous allons essayer. C'est un excellent buteur. »



Soglin : « Nous sommes prêts à relever ce défi. Quand vous jouez avec vos amis, c'est toujours amusant. Nous allons être bons.



Interrogé sur l'état d'esprit de son équipe avant le match contre l'AS Salé, l'entraîneur-chef du SLAC, Zeljko Zecevic, a répondu : « Tant que [Abdoulaye] Haruna ne marque pas plus de 15 points, nous sommes bons. Nous laisserons Stoglin jouer son jeu.



Au lendemain de la défaite 96-90 de son équipe contre l'US Monastir, l'entraîneur-chef de l'AS Salé, Liz Mills, a souligné que « si nous jouons notre meilleure défense, aucune équipe ne peut nous battre. Nous attendons avec impatience nos deux prochains matchs.



Un autre moment intéressant à surveiller est la bataille intérieure entre Chris Obekpa (SLAC) et Khalid Boukichou – deux centres qui font des vagues à Dakar.



C'est le genre de match qui pourrait être décidé dans de petits détails, mais l'équipe qui en veut plus et joue plus agressivement défensivement est susceptible de l'emporter.



BAL.NBA.COM

