BAL 2022 : Dakar Arena au rythme de la Basketball Africa League (IMAGES)

samedi 5 mars 2022 • 294 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) La deuxième édition de la Basketball Africa League (BAL) s'ouvre en ce moment au Dakar Arena de Diamniadio. Avant l'unique match (18h) entre le DUC et le SLAC, qui marque l'ouverture de cette édition, cette temple du basket vibre au rythme de la balle orange. Les artistes Mbaye Dièye Faye, DIP et Baaba Maal vont produire dans une enceinte quasiment pleine et chaude bouillante.





Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (Au Dakar ARENA)

Publié par Mamadou Salif editor