iGFM (Dakar) La dernière journée de la Basketball Africa League (BAL) Sahara Conference s'achève ce mardi à Dakar Arena au Sénégal avec quatre équipes à la recherche de leur positionnement au classement.

Seules deux équipes du Sahara – Rwanda Energy Group (REG) et US Monastir – peuvent terminer première ou deuxième et sont officiellement qualifiées pour les éliminatoires à Kigali en mai, mais les positions au classement des quatre équipes restantes seront décidées après les deux matchs de mardi.



REG contre BEIRA (15 mars 2022, 17h30 heure locale)



Avec une fiche de 3-1 grâce à des victoires sur l'AS Salé, le SLAC et l'US Monastir, REG se dirige vers le choc contre Ferroviario da Beira (1-3) qui cherche à terminer en tête de la Conférence.



Les champions rwandais ont eu un regain de moral majeur après avoir battu les prétendants au titre autoproclamés du BAL, l'US Monastir, lundi, dans un match où ils sont revenus d'un déficit de 12 points pour gagner 77-74.



Beira marchera sur le sol après une pause de trois jours.



REG a été la plus grande surprise du tournoi non seulement pour avoir bouleversé Monastir, mais aussi pour avoir construit une équipe compétitive en si peu de temps.



"En tant qu'entraîneur, vous voulez autant de temps que possible pour vous préparer. Nous avons eu cinq entraînements avant mon premier match », a déclaré l'entraîneur-chef du REG, Robert Pack.



La dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées dans la FIBA ​​Africa Basketball League 2019, REG s'est imposé 86-77 au Caire.



Ismael Nurmamade, Helton Ubisse, Armando Baptista, Elvis Houana et Ayad Munguambe - qui font partie de l'équipe actuelle de Beira, tous présentés pour l'équipe basée à Beira, tandis que Jean Jacques Nshobozwabyosenumukiza, Olivier Shyaka, Elie Kaje et Kami Kabange - tous adaptés pour REG il y a trois ans.



Ubisse a eu une performance exceptionnelle dans ce match après avoir terminé avec 24 points et 9 rebonds, un sommet du match.



Beira a fait preuve d'un courage incroyable lors de ses deux premiers matchs, contre Monastir et DUC, mais deux défaites consécutives contre l'AS Salé et le SLAC ont sapé sa progression dans le tournoi.



« C'est difficile d'être avec un match à jouer dans la Conférence. Ce sont de très bonnes équipes », a déclaré l'entraîneur-chef de Beira, Luis Hernandez, à propos de la situation de son équipe dans la préparation de l'affrontement contre REG.



DUC AS SALE (15 mars 2022, 21h00 heure locale)



Lors du dernier match de la Conférence Sahara cette saison, les hôtes du DUC (1-3) tenteront de finir sur un pas positif face à l'AS Salé (2-2).



Les champions du Maroc sont sortis de leurs cendres lundi soir pour battre le SLAC 91-81 et prendre en main leur destin BAL.



DUC, en revanche, a connu quelques incohérences tout au long du tournoi, mais battre les anciens champions d'Afrique n'est pas impossible, mais cela demandera des efforts colossaux, notamment en essayant d'arrêter le meilleur buteur de la Conférence du Sahara Terrel Stoglin et le tireur d'élite Abdoulaye Harouna.



L'entraîneur-chef de l'AS Salé, Liz Mills, a noté que la victoire de lundi soir était une victoire très importante pour l'AS Salé : « Nous avons encore un match et une victoire de plus. Je pense que nous sommes qualifiés, mais cela dépend où nous terminons et c'est pourquoi la victoire de demain est tout aussi importante.



Pendant ce temps, l'entraîneur-chef du DUC a noté que se diriger vers le dernier match avec une marque de 1-3 n'était pas quelque chose auquel ils s'attendaient.



c'est vraiment important de gagner le dernier match.



« Nous ne nous attendions pas à être dans cette position avec un match à jouer. Avant le tournoi, nous pensions que nous pouvions battre des équipes comme SLAC, Beira et REG, mais c'est de cela qu'il s'agit dans ce tournoi.



Avec BAL.NBA.COM

