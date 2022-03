vendredi 11 mars 2022 • 74 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'US Monastir est la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale de la deuxième édition de la Basketball Africa League, après sa victoire (96-90) dans la douleur, contre l'AS Salé, vendredi, à Dakar Arena.

Cet après-midi, les yeux étaient rivés du côté de la belle salle de basket de Diamniadio. Le derby maghrébien AS Salé-US Monastir était à l'honneur au Dakar Arena. Ce match de haut niveau a démarré tambour battant. Les deux équipes ne sont pas laissées du temps. Favorite de cette compétition, l'US Monastir a creusé l'écart en première période (52-39), confirmant son statut.



Une deuxième période palpitante



Au retour des vestiaires, l'AS Salé coachée par l'Australienne Liz Mills, est revenue avec d'autres intentions. En effet, Ils ont revenu à revenir dans le match après avoir été menés depuis le début. Il a fallu attendre les quatre dernières minutes de la rencontre pour que les Marocains passent devant les Tunisiens (78-76). Pourtant, ils avaient été menés de plus de 20 points. Un retour en force grâce à Harouna et Stoglin.



Les Tunisiens ont eu chaud



Après ce retour remarquable, la rencontre était devenue très serrée mais l'US Monastir amenée par l'Américain Dixon, ne lâche pas. Les Tunisiens ont repris l'avantage à moins d'une minute de la fin (87-86). Mais, sans plus tarder, l'AS Salé a réussi à égaliser (88-88) avant de céder quelques secondes après sur un dunk du géant Majok qui permet à ses partenaires de repasser (88-90) à 50 secondes la fin. Une fin de match intense marquée par la frayeur du côté de l'US Monastir, qui a failli perdre si elle n'avait pas réussi ses derniers tirs pour porter le score final 96 à 90. Un succès dans la douleur permet aux Tunisiens vice-champions de la dernière édition de la BAL, de se qualifier sans surprise pour les quarts de finale avant leurs deux derniers matchs. Mieux, l'US Monastir est la première équipe à se qualifier au prochain tour.

L'AS Salé qui a pourtant été porté par son Amércain, Stoglin (41 points) n'a pas réussi à faire tomber son adversaire. Elle devra gagner ses deux prochains matchs pour espérer figurer sur le tableau des quarts.

