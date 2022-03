mercredi 16 mars 2022 • 155 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Conférence du Sahara de la Basketball Africa League (BAL) s'est achevée mardi soir à Dakar avec quatre équipes qui ont obtenu leur qualification dans les éliminatoires les plus disputées en mai à Kigali (Rwanda).

Le Rwanda Energy Group (REG) a été couronné champion de la Conférence après avoir battu Ferroviario da Beira 89-74 lors du premier match de mardi. C'était la quatrième victoire de REG en cinq matchs.



En route vers son sacre, le REG a battu l'AS Salé, le SLAC, l'US Monastir et Beira. REG a perdu contre Dakar Universiste Club.



L'US Monastir s'est qualifié pour les quarts de finale en tant que finaliste de la Conférence.



La seule défaite des champions tunisiens est survenue contre le REG.



L'AS Salé, ancien championne d'Afrique, a terminé troisième de la Conférence du Sahara grâce à des victoires sur Beira, DUC et SLAC.



Le SLAC a ouvert sa campagne BAL avec une victoire de 85-70 sur DUC lors de l'ouverture de la Conférence le 5 mars. Leur deuxième victoire était contre Beira.



DUC et Beira, qui ont terminé avec une note de 1 à 4 chacun, ont été éliminés dès la phase de groupes.



La Conférence du Nil aura lieu au Caire, en Égypte, du 9 au 19 avril 2022 avec six équipes qui s'affronteront pour une place en éliminatoires.



Les équipes en compétition au Caire comprennent les champions en titre de la BAL Zamalek (Égypte), Cobra Sport (Soudan du Sud), Cape Town Tigers (Afrique du Sud), Petro de Luanda (Angola), FAP (Cameroun) et Espoir Fukash (RD Congo).