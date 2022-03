vendredi 11 mars 2022 • 299 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Le Dakar Universite Club (DUC) est condamné à gagner, ce soir (21h) contre le Rwanda Energy Group (REG), sur le parquet du Dakar Arena. Mais, les hôtes de cette Conférence Sahara restent optimistes quant à leurs chances dans la deuxième édition de la Basketball Africa League (BAL).

C'est ce qu'on appelle être dos au mur. Le représentant du Sénégal a une fiche de 0-2 tandis que REG a une fiche de 2-0. Les deux équipes ont dû faire face à une concurrence féroce au début du tournoi, bien qu'elles soient confrontées à des scénarios différents pour leur rencontre de vendredi.

Les équipes qui terminent dans les quatre premières places de la Conférence du Sahara passeront à l'après-saison tandis que les deux équipes qui terminent dernières de la Conférence du Sahara verront leur saison BAL se terminer.



En cas de défaite, la qualification sera quasiment impossible



Si DUC perd contre REG, ils seront dans une position très difficile pour se qualifier pour les éliminatoires en mai à Kigali. Si REG, basé à Kigali, bat DUC, il est plus probable qu'il se qualifie pour les éliminatoires.

« Nous avons trois grandes finales à jouer », a déclaré l'entraîneur du DUC Parfait Adjivon. DUC a perdu contre Ferroviario da Beira par six points (98-92) et par 15 contre le SLAC (85-70) avant les matchs contre le REG, l'US Monastir et l'AS Salé.



Parfait (Coach DUC) : "Nous avons notre destin entre nos mains"



"Nous avons notre destin entre nos mains et je reste optimiste et je crois fermement en cette qualification", a déclaré Adjivon à la bal.nba.com.



Il a poursuivi en disant que ce sont trois matchs à gagner et qu'il fait confiance à son équipe.



"Il y a eu beaucoup d'améliorations sur notre jeu et nous commençons à voir une certaine chimie d'équipe. Nous ferons tout pour garder la confiance de nos joueurs. Je reste convaincu que l'équipe va monter en puissance.



Robert (coach REG) : "Un défi à relever face à l'équipe hôte"



Pour l'entraîneur du REG, Robert Pack, affronter les équipes locales présente un défi que son équipe est prête à relever.



« Nous sommes sur la route. Nous savons qu'il y aura des fans qui encourageront leur équipe à domicile et les soutiendront », a déclaré l'ancien joueur de la NBA.



Cleveland Thomas Jr. Anthony Walker, Dieudonee Ndizeye, Adonis Filer et Jean Jacques Nshobozwabyosenumukia ont un rôle crucial pour les champions rwandais, mais Pack affirme que son équipe s'appuie sur le collectif.



«Nous devons y aller, continuer à pousser et travailler sur les choses sur lesquelles nous avons travaillé; respectez nos principes et ayez une chance au quatrième quart.



Interrogé sur le moral de l'équipe après deux victoires en autant de matchs, Pack a déclaré : « Les gars se sentent bien. On a aussi l'impression de ne pas avoir joué notre meilleur basket. Nous avons toujours pensé qu'au fur et à mesure que le tournoi avance et que nous passons plus de temps ensemble, nous pouvons devenir une meilleure équipe, et nous faisons des pas dans la bonne direction. Nous travaillons toujours, nous préparons le match difficile de demain et nous l'attendons avec impatience.

PUBLICITÉ