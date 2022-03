samedi 5 mars 2022 • 194 lectures • 0 commentaires

Sport 40 mins Taille

iGFM (Dakar) Unique représentant du Sénégal, le Dakar Université Club a raté son entrée en matière dans cette deuxième édition de la Basketball Africa League, en perdant (70-85) devant le SLAC de Guinée, samedi, au Dakar Arena de Diamniadio.

C'est ce qu'on appelle une fête gachée d'entrée. Devant un public universaitaire chaud bouillant qui a effectué le déplacement et un président Macky Sall et Youssou Ndour, le Dakar Université Club a déçu, alors que tous les ingrédiens étaient réunis. Mais, le représentant sénégalais dans cette deuxième édition de la Basketball Africa League a baissé de régime en se faisant dépasser en début de seconde période par des Guinéens qui sont renvenus de la pause avec d'autres intentions. En effet, il a fallu attendre la 3e minute du troisième quart-temps pour que le SLAC dépasse enfin le DUC (53-51). Une remontée des Guinéens qui s'est poursuivie jusqu'à la fin du troisième quart-temps (56-69) et même au coup de sifflet finale de l'arbitre. Très remuant après la pause, le SLAC renverse le Dakar Université Club (85-70).



Pourtant, en dominant la première période par 45 à 37, les hommes de Parfait Adjivon étaient bien partis pour ramporter leur premier match dans cette compétition majeure qu'ils disputent pour la première fois de leur histoire. Mais, leur manque de régime en seconde période, leur a coûté cette défaite d'entrée. Il va falloir relever la tête lors de la prochaine journée.