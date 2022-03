dimanche 6 mars 2022 • 350 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Face à la presse ce dimanche soir, le président de la Basketball Africa League, Amadou Gallo Fall, a fait le point Covid-19, après deux jours de compétition, au Dakar Arena de Diamniadio.

"Touchons du bois. Il n'y a aucun cas pour le moment au sein des équipes. Touchons du bois. Ils (joueurs) sont vaccinés tous et pour le moment, tout le monde se porte bien. C'est une très bonne nouvelle. Il faut continuer le port du masque qui est obligatoire", a fait savoir le patron de la BAL, une compétition qui regroupe 12 clubs des conférences Sahara (étape Dakar) et Nil (étape Caire).



S'agissant de la situation du protocole proprement dit, Gallo a tenu à préciser que la BAL qui avait annoncé un protocole bien en avant le coup d'envoi de cette deuxième édition, "veut s'adapter tout en restant flexible". Et d'ajouter : "la priorité est qu'on organise avec la santé et la sécurité de tout le monde", a expliqué Gallo, qui se félicite du bon déroulement du tournoi malgré le contexte particulier.

PUBLICITÉ

Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (À Dakar ARENA, Diamniadio)