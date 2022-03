lundi 14 mars 2022 • 141 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Le Rwanda Energy Group (REG) et l'US Monastir devraient se battre lundi (17h30) pour le droit de rester au sommet de la Conférence du Sahara de la Basketball Africa League (BAL).

Cette rencontre marquera le dernier match de Monastir dans le Sahara alors que REG joue son avant-dernier match dans la Conférence.



Les champions de Tunisie (4-0) ont balayé leurs quatre adversaires jusqu'à présent, incitant l'attaquant Firas Lahyani à rappeler qu'ils sont en mission : "C'est pour finir 5-0", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé de donner son avis sur le choc de lundi. avec REG.



US Monastir et REG – deux équipes participant régulièrement aux compétitions africaines – s'affronteront pour la toute première fois.



« Ce n'est un secret pour personne que nous sommes venus ici pour gagner chaque match. Après cela, il y aura trois autres matchs éliminatoires pour remporter le titre BAL que nous avons perdu l'année dernière. Évidemment, il y a quelques ajustements que nous devons faire, en particulier du côté défensif, mais la victoire est notre objectif principal », a noté Lahyani.



L'US Monastir a battu DUC, Beira, SLAC et AS Salé avec une moyenne de 11 points par match tout en marquant 81 points et en abandonnant 70 points par match.



Ater Majok a été le joueur le plus percutant de Monastir aux deux extrémités du terrain. Majok a enregistré trois doubles-doubles en quatre matchs.



Lahyani a en moyenne 14,8 points tout en enregistrant un record de 73% du tournoi à partir du tir à 2 points.



Le noyau dur de Monastir est soutenu par Radhouane Slimane, Souleymane Diabate et Michael Dixon.



D'autre part, REG a commencé sa Conférence du Sahara avec une séquence de deux victoires consécutives, mais a perdu son premier match contre l'hôte du Dakar Universite Club, laissant le Kigali basé à Kigali avec une marque de 2-1 avec deux matchs à jouer.



Cleveland Thomas Jr. mène les champions rwandais en marquant avec 21 points par match, Adonis Filer, qui a établi un record BAL pour la plupart des passes décisives dans un match avec 14 centimes, a contribué 15 points par match, et Anthony Walker mène l'équipe en rebonds avec 7,7 planches par match.



Invité à discuter des facteurs clés qui maintiennent son équipe en lice pour une place en séries éliminatoires en mai à Kigali, l'entraîneur-chef du REG, Robert Pack, a déclaré: "Cela a été notre effort."



« Nous n'avons pas exécuté tout le temps de la bonne manière ; nous avons abandonné certaines choses différentes dans certains domaines du jeu que nous devons vraiment montrer. En fin de compte, si nous jouons dur et ensemble avant chaque match, nous nous sommes donné une chance dans le quatrième quart-temps. Aucun entraîneur n'a eu sa chance dans le quatrième quart-temps. Vous espérez pouvoir exécuter quelque chose là-bas, faire avancer les choses, c'est ce qui a été notre unité et nous battre les uns pour les autres, et nous donner une chance », a expliqué l'ancien joueur de la NBA.

PUBLICITÉ