samedi 18 mars 2023 • 227 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'entraîneur de l'AS Douanes, Mamadou Gueye "Pabi", a analysé sa première victoire dans la saison 3 de la Basketball Africa League (BAL), décrochée, ce vendredi soir, au Dakar Arena, contre le Stade Malien (74-58).

"Il ne faut pas dormir sur nos lauriers même si nous avons gagné ce soir avec la manière. Nous devons rester humbles même si on joue à domicile. Pour demain (ce samedi), l'état d'esprit est bon, il faudra gagner demain pour espérer se qualifier. Mais il faut respecter l'adversaire, le prendre au sérieux", a-t-il déclaré en conférence de presse.



La défense et le collectif



Interpellé sur l'absence de Stoglin le meilleur marqueur de l'histoire de la BAL muet depuis le début de la saison 3, Pabi Gueye s'explique. "Stoglin est malade depuis deux jours, on va attendre de voir d'ici demain. S'il se rétablit tant mieux, sinon nous seront obligés de jouer sans lui. Mais je préfère l'avoir sur le terrain que de ne pas l'avoir même s'il a zéro pointé, ce sont des choses qui arrivent dans le sport."



Le joueur Jean Jacques Boissy auteur d'une belle prestation, a lui relevé l'aspect défensif et le collectif. Selon lui, ces deux éléments sont la clé du match. "Nous sommes restés unis et c'est grâce à cette défense qu'on a pu tirer et jouer en transition. On s'habitue, mais le coach n'est pas encore satisfait même si on a gagné notre premier match."