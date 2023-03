mardi 7 mars 2023 • 211 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Cela peut paraître bizarre pour les amateurs du basket national, mais Pabi Gueye et Parfait Adjuvon ont décidé d'unir leurs forces, à l'occasion de la 3e édition de la Basketball Africa League (BAL) qui s'ouvre ce 11 mars, au Dakar Arena. Cette union devrait donner un nouvel élan au basket sénégalais représenté dans cette compétition par l'As Douanes coachée par le premier entraîneur cité.

À cinq jours du coup d'envoi de la Conference Sahara, les Gabelous ont annoncé l'enrôlement de l'entraîneur du DUC leur principal adversaire dans le championnat national. Une nouvelle qui devrait surprendre beaucoup d'amateurs du basket sénégalais. "En choisissant coach Parfaito Adjuvon comme adjoint, je veux juste envoyer un message très positif au basket sénégalais, au monde sportif", a soutenu Mamadou Gueye "Pabi", lors de son face à face avec la presse, à Saly (Mbour). "Certes, nous sommes adversaires par moments sur le plan local, mais quand on parle de coach Adjuvon, on sait que c’est un très grand coach. Il a été champion d’Afrique, il connaît le basketball africain (Parfait avait conduit DUC lors de la saison 2 de la BAL), c’est mon principal adversaire au niveau local, mais nous avons de bons rapports", a-t-il expliqué.



"Quand je le prends aussi, c’est pour représenter tous les techniciens sénégalais"



L'entraîneur douanier a précisé que "l’As Douanes est venue pour représenter le Sénégal". Donc, "s'il j’avais la possibilité de prendre encore d’autres joueurs qui évoluent dans le championnat sénégalais, comme je l’avais dit auparavant, je n’hésiterais pas une seule seconde", a indiqué "Pabi" nommé plusieurs fois meilleur entraîneur du championnat local.



"J’ai essayé d’ailleurs de recruter des joueurs issus des autres clubs sénégalais, mais malheureusement notre règlement ne le permet pas. Et comme le règlement nous permet de prendre un coach du Duc ou de la JA, j’ai préféré parfait Adjuvon, parce qu’il a l’expérience, parce que je connais l’homme, la personne, le coach. Après tout ce qu’il a réalisé dans ce milieu du basket, je ne pouvais pas avoir mieux. Et quand je le prends aussi, c’est pour représenter tous les techniciens sénégalais. Cela veut dire que je suis quelqu’un de très open, très ouvert ", a-t-il justifié, appelant "aux coachs et à toutes les personnes qui tournent autour de cette discipline de travailler dans le même sens pour aspirer à des lendemains meilleurs".



"Nous devons privilégier l’expertise locale"



Prenant la parole, Parfait Adjuvon a d'abord magnifié cette décision. "Je voudrais remercier particulièrement l’entraîneur "Pabi" quand même, parce que c’est de la grandeur pour lui et un honneur pour moi. Nous sommes des collègues et des adversaires quelques fois. Mais, moi, je pense que c’est une question de grandeur", a-t-il dit. "Pour moi, c’est le basket sénégalais qui est important, ce n’est pas le fait qu’il s’agit seulement de l’As Douanes. Les Égyptiens et les Tunisiens ont gagné la BAL et cela a boosté leur championnat. Moi, je pense que ça va dans ce sens. Un entraîneur est appelé à diriger n’importe quelle équipe", a expliqué l'entraîneur du DUC.



Parfait a par ailleurs tenu des promesses. "Je ferai tout pour honorer cette confiance placée en moi et pour essayer d’apporter ce plus qu’il attend de moi. Il faut que les gens pensent à ce genre de collaboration. Maintenant, en ce qui concerne la Basketball Africa League (BAL), il ne faudrait pas laisser l’opportunité à d’autres coachs étrangers. Nous sommes des Sénégalais et nous devons privilégier l’expertise locale. Je pense qu’il l’a fait pour honorer l’école sénégalaise."