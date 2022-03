vendredi 4 mars 2022 • 452 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Le Commissaire adjoint de la NBA, Mark Tatum (à droite sur la photo) a exprimé, ce vendredi, à Dakar, ses sentiments à la veille du coup d'envoi de la deuxième édition de la Basketball Africa League (BAL).

"Je remercie le gouvernement du Sénégal pour les efforts consentis pour le développement du sport. C'est un moment historique pour le basket, sur le continent. On travaille ensemble pour le développement du basket en Afrique. Il y a des investissements de la NBA en Afrique et l'engagement à prendre c'est que cette Ligue soit dans dix ans, une des meilleures ligues professionnelles dans le monde", a-t-il déclaré, en conférence de presse, à 24 heures du coup d'envoi de l'édition 2022 de la Basketball Africa League (BAL) pour la partie concernant Dakar, la capitale du Sénégal. Ce sera DUC (Sénégal) contre SLAC (Guinée) en ouverture, à 17h30, au Dakar Arena de Diamniadio.



Pour rappel, un total de 38 matchs seront disputés dans trois villes amblématiques : Dakar, Caire et Kigali pour les phases finales. Mais, seules six équipes sont en lice pour l'étape de Dakar (Conférence Sahara) avant celle du Nil qui démarrera en avril en Egypte. Cette édition sera bouclée au Rwanda.

PUBLICITÉ